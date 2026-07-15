Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı!

15 Temmuz 2026 22:39

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Dünya Mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı.