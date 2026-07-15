Video Yaşam Kadıköy’de sopalı yumruklu kavga! O anlar kamerada
Kadıköy’de sopalı yumruklu kavga! O anlar kamerada

Kadıköy’de sopalı yumruklu kavga! O anlar kamerada

15 Temmuz 2026 08:35

Kadıköy'de piknik yapan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sopalı yumruklu kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre sahilde oturan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son buldu. Bazı vatandaşlar ise kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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