Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video
14 Temmuz 2026 13:25
Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin içinde 8, bagajında 4 olmak üzere toplamda 12 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen insan taciri mahkemece tutuklandı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında yapılan uygulamada durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada insan taciri hariç aracın içerisinde 8 ve bagaj kısmında 4 olmak üzere toplam 12 kimliksiz kaçak göçmen yakalandı. Şüpheli C.B. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Göçmen şahıslarsa işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildiler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video 14.07.2026 | 13:20
02:55
Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video 14.07.2026 | 13:09
00:22
00:58
FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı | Video 14.07.2026 | 11:38
00:37
00:53
02:54
Plajdaki hırsızlık şüphelileri Osmaniye'de yakalandı | Video 14.07.2026 | 11:05
00:48
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 14.07.2026 | 10:52
02:15
02:41
00:24
01:55
Ankara’da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın | Video 14.07.2026 | 09:10
01:50
Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video 14.07.2026 | 09:08
01:10
00:38
İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı | Video 14.07.2026 | 08:53
01:04
Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada 13.07.2026 | 22:52
00:38
Osmaniye zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 13.07.2026 | 20:23
02:42
00:21
Eyüpsultan'da kırmızı ışık ihlali, feci kazaya sebep oldu: Kaza anı kamerada 13.07.2026 | 15:58