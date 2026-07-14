Video Yaşam Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video
Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video

Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video

14 Temmuz 2026 13:25

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin içinde 8, bagajında 4 olmak üzere toplamda 12 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen insan taciri mahkemece tutuklandı.

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Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında yapılan uygulamada durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada insan taciri hariç aracın içerisinde 8 ve bagaj kısmında 4 olmak üzere toplam 12 kimliksiz kaçak göçmen yakalandı. Şüpheli C.B. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Göçmen şahıslarsa işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildiler.

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