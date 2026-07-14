Video Yaşam Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video
Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video

14 Temmuz 2026 13:17

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil yandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda ilerlerken alev aldı. Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini durdurarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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