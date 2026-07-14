Video Yaşam Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video

Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video

14 Temmuz 2026 10:57

Antalya'nın Demre ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin batısında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Hızla yangın bölgesine ulaşan ekipler alevlerin kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 00:48
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 14.07.2026 | 10:52
Basın Ekspres Başakşehir yolunda zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 02:15
Basın Ekspres Başakşehir yolunda zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 14.07.2026 | 09:58
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 6 katlı apartman tahliye edildi: 3 sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı | Video 02:41
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 6 katlı apartman tahliye edildi: 3 sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı | Video 14.07.2026 | 09:45
Bursa’da trafiğe çıkan başıboş atlar, sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada 00:24
Bursa'da trafiğe çıkan başıboş atlar, sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada 14.07.2026 | 09:27
Ankara’da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın | Video 01:55
Ankara’da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın | Video 14.07.2026 | 09:10
Tunceli’de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video 01:50
Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video 14.07.2026 | 09:08
Temmuz ayının ortasında 3 metre kar! Kars’ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor | Video 01:10
Temmuz ayının ortasında 3 metre kar! Kars'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor | Video 14.07.2026 | 08:58
İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı | Video 00:38
İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı | Video 14.07.2026 | 08:53
Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada 01:04
Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada 13.07.2026 | 22:52
Osmaniye zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 00:38
Osmaniye zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 13.07.2026 | 20:23
Ereğli’de korkutan kaza! Motosikletin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 02:42
Ereğli'de korkutan kaza! Motosikletin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 13.07.2026 | 16:21
Eyüpsultan’da kırmızı ışık ihlali, feci kazaya sebep oldu: Kaza anı kamerada 00:21
Eyüpsultan'da kırmızı ışık ihlali, feci kazaya sebep oldu: Kaza anı kamerada 13.07.2026 | 15:58
Diyarbakır’da facianın eşiğinden dönüldü: Tarlada çıkan yangın, petrol sahasına doğru ilerledi | Video 02:35
Diyarbakır'da facianın eşiğinden dönüldü: Tarlada çıkan yangın, petrol sahasına doğru ilerledi | Video 13.07.2026 | 15:52
Kardeşine av tüfeğiyle defalarca ateş etmişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:14
Kardeşine av tüfeğiyle defalarca ateş etmişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.07.2026 | 15:31
Sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişinin kalbi durdu: Kalp masajıyla yeniden hayata döndüler | Video 00:15
Sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişinin kalbi durdu: Kalp masajıyla yeniden hayata döndüler | Video 13.07.2026 | 15:06
FETÖ’nün ’köyler abisi’, çamaşır makinesinin arkasında saklandığı yerde yakalandı | Video 02:21
FETÖ'nün 'köyler abisi', çamaşır makinesinin arkasında saklandığı yerde yakalandı | Video 13.07.2026 | 14:50
Mağarada ceset bulundu: Yoğun metan gazından dolayı 4 gündür çıkarılamadı | Video 03:09
Mağarada ceset bulundu: Yoğun metan gazından dolayı 4 gündür çıkarılamadı | Video 13.07.2026 | 14:18
Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kask kamerasına yansıdı 00:44
Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı! Kaza anı kask kamerasına yansıdı 13.07.2026 | 13:07
Muğla’da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi | Video 02:53
Muğla'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi | Video 13.07.2026 | 11:44
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler: O anlar kamerada 01:26
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler: O anlar kamerada 13.07.2026 | 11:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA