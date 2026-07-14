Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video
14 Temmuz 2026 09:12
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.
Öte yandan olayın Düzgün Baba Cemevi'ne yapılan bağışlarla ilgili mevcut cemevi yönetimi ile Çevreci köyü muhtarı ve yakınları arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı, taraflar arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden hukuki sürecin bulunduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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