Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler: O anlar kamerada 13 Temmuz 2026 11:35 Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada yanan alanın yanındaki futbol sahasında oyunlarını sürdüren çocuklar, cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'ndeki otluk alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sırasında, otluk alanın yanındaki futbol sahasında bulunan çocukların oyunlarına devam ettiği görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların alevlere ve yükselen dumanlara aldırış etmeden futbol oynadığı yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.