Ankara'da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video
13 Temmuz 2026 10:05
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı.
Elmadağ ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu alev alan araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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