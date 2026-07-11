Güllü'nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
11 Temmuz 2026 10:14
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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