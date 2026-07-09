Konsere geldi! Semiramis Pekkan’ın sağlık durumu nasıl?
09 Temmuz 2026 22:39
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz aylarda kanseri yendiğini açıklamıştı. Saçlarını kestiren Semiramis Pekkan’ın kanseri yendiği açıklanmıştı. Pekkan, bugün Konstantinos Argiros’un Harbiye Açıkhava konserini izlemeye geldi. Semiramis Pekkan, gazetecilerin ‘sağlığınız nasıl?’ sorusuna samimi bir cevap verdi. İşte o açıklama!
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