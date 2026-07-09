Hastanede tedavi görüyordu! İbrahim Tatlıses’e oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert sözler: Düşenin dostu bir yere kadar!
09 Temmuz 2026 01:10
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Ankara’da bir hastanede tedavi görüyor. Bir mekanda görüntülenen İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, babasıyla ilgili yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hastanede İbrahim Tatlıses’i kimsenin ziyaret etmediğini anlatan Ahmet Tatlıses, ayrıca mirasla ilgili de açıklamalarıyla gündem oldu. İşte o açıklamanın detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
00:08
00:56
00:12
Hülya Koçyiğit 79 yaşında spora başladı! | Video 08.07.2026 | 14:43
00:25
00:34
00:27
03:00
05:52
Usta oyuncu Zihni Göktay için Harbiye'de tören düzenlendi | Video 07.07.2026 | 13:15
00:53
01:01
Gupse Özay’dan samimi itiraf: Ben çok şeytanımdır! 06.07.2026 | 22:18
00:16
00:48
Ünlü solist Anıl Erdem Cevizci, Tokyo'da depreme yakalandı! 05.07.2026 | 22:04
01:26
Saba Tümer’den en acı veda! Babasını son yolculuğuna uğurladı! 05.07.2026 | 21:07
00:19
03:14
00:21
00:55
Alişan'dan çok konuşulacak performans: "Vur davulcu vur davula" | Video 04.07.2026 | 11:09
00:13