Hastanede tedavi görüyordu! İbrahim Tatlıses’e oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert sözler: Düşenin dostu bir yere kadar!

09 Temmuz 2026 01:10

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Ankara’da bir hastanede tedavi görüyor. Bir mekanda görüntülenen İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, babasıyla ilgili yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hastanede İbrahim Tatlıses’i kimsenin ziyaret etmediğini anlatan Ahmet Tatlıses, ayrıca mirasla ilgili de açıklamalarıyla gündem oldu. İşte o açıklamanın detayları!