İhanet yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti! Mauro Icardi ve China Suarez’den aşk paylaşımı!
02 Temmuz 2026 23:47
China Suárez ve Mauro Icardi’nin 2025 yılında başlayan 18 aylık ilişkileri, doludizgin devam ederken ünlü çiftin aşklarına gölge düştüğü iddia edilmişti. China Suarez ve Mauro Icardi’nin 1,5 yıllık ilişkileri ihanet yüzünden sona erdiği iddiaları magazinde bugün yer aldı. Ünlü çift, bugün yaptıkları paylaşımlarla bu iddiaları çürüttü. İşte Mauro Icardi ve China Suarez’in aşk paylaşımı!
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