Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ten açıklama geldi | Video
14 Ağustos 2026 15:27
Tarık Mengüç hastanelik oldu! Acil olarak hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu hakkında büyük bir endişe duyulan ünlü sanatçının yaşadığı ani şok, magazin gündeminde endişeye sebep oldu. Bağırsağında kitle tespit edilen şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.
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