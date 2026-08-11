Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un minik kızı Karya'dan kalpleri eriten anlar! "Anne nerede?" deyince... | Video

11 Ağustos 2026 09:58

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, kızları Karya ile çekilen sevimli videolarıyla takipçilerini gülümsetti. Ceyhun Fersoy’un, eşinin hamilelik fotoğraflarını kızına göstererek "Anne nerede?" diye sorması üzerine minik Karya'nın verdiği tepki iç ısıttı.