Gupse Özay’dan kızı ve eşi Barış Arduç’la yaz özeti! Barış Arduç söylediği şarkıyla damga vurdu!

02 Ağustos 2026 20:26

Ünlü oyuncu Gupse Özay, bugün yaptığı yaz paylaşımıyla adından söz ettirdi. Gupse Özay, kızı ve eşi Barış Arduç’un da olduğu kısa bir video paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu adeta bu paylaşımıyla yazı özetledi. O paylaşımda ailenin özel anları dikkatlerden kaçmadı.