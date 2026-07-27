Karnı büyüyen Melike Şahin Harbiye’de konser verdi!

27 Temmuz 2026 23:29

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, ilk çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde duyurmuştu. Melike Şahin, bugün Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, daha da büyüyen karnıyla ilgi topladı. İşte o anlar!