Alişan'dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: 'Babam da beni...' | Video
23 Temmuz 2026 15:31
Ünlü şarkıcı Alişan, ailesi ile birlikte çıktığı Sakız Adası tatilinden samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Tarihi Pyrgi köyünün dar sokaklarında kızı Eliz'i omzunda taşıyan Alişan'ın kızıyla yaptığı duygusal ve neşeli sohbet sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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