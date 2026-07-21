Tayfun Duygulu ve eşi Isabella 32 kilo verdiğini açıkladı!
21 Temmuz 2026 18:56
90'lı yıllara damga vuran "Hadi yine iyisin" şarkısıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, bugün eşiyle bir etkinliğe katıldı. Tayfun Duygulu ve eşi Isabella, 32 kilo verdiklerini açıkladı. Çift, evliliklerinin 10’uncu yıl dönümüne düğün yapacaklarını duyurdu. Çift fit görünümüyle ilgi topladı!
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