Altı Üstü İstanbul oyuncuları setin “en”lerini seçti! | Video

22 Temmuz 2026 12:10

Atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul ekibi, setteki eğlenceli atmosferi bu kez “setin en’leri” oyunuyla gözler önüne serdi. Oyuncuların birbirleri hakkında yaptığı samimi yorumlar, kamera arkasındaki keyifli anlara da renk kattı.