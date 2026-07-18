Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile Esin Matraş evleniyor! Genç futbolcu davulcuya böyle para saçtı | Video

18 Temmuz 2026 16:21

Milli futbolcu İsmail Yüksek’in düğün heyecanı başladı. Fenerbahçeli yıldız, uzun zamandır birlikte olduğu Esin Matraş ile bugün hayatını birleştiriyor. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleşen merasimde Yüksek'in yaptığı para jesti sosyal medyada gündem oldu.