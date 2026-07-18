Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda | Video
18 Temmuz 2026 09:20
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden birinde, bir dükkanın önünde bulunan kişilerin sarsıntıyla birlikte panik halinde kaçtıkları görüldü.
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