İstanbul’da büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı | Video
17 Temmuz 2026 09:39
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli gözaltına alındı. Yerli ve milli yapay zeka programı Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) üzerinden yapılan incelemelerde uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım tespit edilirken, 65 Telegram grup ve kanalına erişim engeli getirildi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde uyuşturucuya duyarlı hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda ise muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, soruşturma kapsamında tespit edilen 65 Telegram grup ve kanalına ilişkin erişimin engellenmesine ve kapatılmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda söz konusu grup ve kanalların eş zamanlı olarak erişime kapatıldığı duyuruldu.
Operasyonda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar hakkındaki işlemlere devam edildiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
İstanbul’da büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı | Video 17.07.2026 | 09:28
02:59
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! | Video 17.07.2026 | 08:41
00:12
01:46
Ankara’da organize suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandı | Video 17.07.2026 | 08:23
00:16
Alanya'da sirenli itfaiyeye yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı 16.07.2026 | 20:50
00:38
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 16.07.2026 | 20:13
03:28
01:01
00:49
Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 16.07.2026 | 16:28
03:00
Park halindeki karavan alev alev yandı | Video 16.07.2026 | 16:28
01:19
08:55
05:20
01:54
Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video 16.07.2026 | 15:13
00:29
02:51
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı! Kaza anı kamerada 16.07.2026 | 14:45
01:03
Ataşehir'de İETT otobüsü alev topuna döndü: O anlar kamerada 16.07.2026 | 14:39
01:01
00:36