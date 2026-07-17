İstanbul’da büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı | Video

17 Temmuz 2026 09:39

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli gözaltına alındı. Yerli ve milli yapay zeka programı Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) üzerinden yapılan incelemelerde uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım tespit edilirken, 65 Telegram grup ve kanalına erişim engeli getirildi.