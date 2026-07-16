Esenyurt'ta kimliği belirsiz saldırganlar anaokulunu savaş alanına çevirdi! | Video
16 Temmuz 2026 16:13
İstanbul Esenyurt'ta dün bir anaokuluna giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Polis, okulu kullanılmaz hale getiren şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
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