Esenyurt'ta kimliği belirsiz saldırganlar anaokulunu savaş alanına çevirdi! | Video

16 Temmuz 2026 16:13

İstanbul Esenyurt'ta dün bir anaokuluna giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Polis, okulu kullanılmaz hale getiren şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.