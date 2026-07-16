Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları kalabalık grubun saldırısına uğradılar! Dehşet anları kamerada | Video

16 Temmuz 2026 15:52

Ankara'da kamyonu yanlış yere park ettikleri için uyardıkları kalabalık gurubun saldırısına uğrayan esnaf ve arkadaşı feci şekilde darp edildi. Kavga anı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.