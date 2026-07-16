Video Yaşam Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları kalabalık grubun saldırısına uğradılar! Dehşet anları kamerada | Video
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları kalabalık grubun saldırısına uğradılar! Dehşet anları kamerada | Video

Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları kalabalık grubun saldırısına uğradılar! Dehşet anları kamerada | Video

16 Temmuz 2026 15:52

Ankara'da kamyonu yanlış yere park ettikleri için uyardıkları kalabalık gurubun saldırısına uğrayan esnaf ve arkadaşı feci şekilde darp edildi. Kavga anı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Mamak ilçesi Türközü Mahallesi 433. Cadde'de meydana geldi. İddialara göre, Bekir Erden (33), çilingir dükkanının önüne park edilen kamyondan inen kişileri uyarmak istedi. İşe gitmesi gerektiğini söyleyen Erden, kamyon sebebiyle otomobilini çıkaramadığını ve durdukları yerin park için uygun olmadığını belirterek aracın başka yere götürülmesi gerektiğini söyledi. Uyarıya aldırış etmeyen kalabalık grup ile Erden arasında çıkan tartışma Erden'in arkadaşı Muhammet Zeynel'in (19) tartışmayı sonlandırmak için araya girmeye çalışmasıyla kavgaya dönüştü. Ev eşyası taşımak için kamyonu park ettiklerini ileri süren kalabalık grup, Erden ve Zeynel'i dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin ve çevredeki diğer esnafların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan Erden ile Zeynel ambulansla hastaneye götürüldü. Tedbir amaçlı bir süre hastanede müşahedede tutulan Erden ile Zeynel taburcu olmamalarının ardından saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Tehdit edildiklerini de ileri süren Erden, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

"DURMADAN BİZE VURMAYA BAŞLADILAR"
Olayla ilgili konuşan Muhammet Zeynel: "Kamyon dükkanın önüne yanaşmıştı. Gelenler eşya taşıyacaklarını söylemişti. Biz de işe gideceğimiz için araçla çıkacağımızı ve kamyonu yoldan çekmelerini istedik. Kabul etmediler. Bekir ağabeyim o sırada kendi aracını çalıştırmak istedi başaramadı. Aracı arızalanmıştı. Daha sonra Bekir ağabeyime saldırdılar. Küfür ettiler ve vurmaya başladılar. Bende onu korumak için saldırganlardan birini hafif şekilde ittim. O sırada bana da saldırmaya başladılar. Durmadan bize vurmaya başladılar. O sırada bir polis buradan geçiyordu. Biber gazıyla saldırganlara müdahale etti. Saldırganların çoğu olaydan sonra kaçtı. Beni hastaneye götürdüler. Dudağımda ve kaşımda açılmalar oldu. Vücudumda ağrılar hissediyorum. Darp edildikten sonra başım dönmüştü. Polise şikayette bulunduk. Bize bunu yapanlardan davacıyız" dedi.

"BİZİ TEHDİT ETTİLER. 'SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ' DEDİLER"
Mağdurlardan Bekir Erden ise, "Kamyondan inen kişiler park yerinin önünü kapatmıştı. Biz de kendilerini uyardık. Park ettikleri yer uygun değildi. Tartışmak istemedik. Aracımla işe gideceğim için kamyonu çekmelerini söyledim. Aracımın aküsü bittiği için inmem gerekti. O sırada da küçük bir tartışma yaşanıyordu. Yanlarına gittiğimde bana yumruk attılar. Yanımdaki arkadaşım da kavgayı ayırmak için araya girdi. Ardından diğer kişilerde ikimize saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık. Daha sonra polis ekipleri geldi ve olaya müdahale etti. Saldırganlardan şikayetçi olduk. Vücudumuzda darp izleri oluştu. Hukuki süreç başladı. Saldırganları tanımıyordum, ilk kez karşılaşmıştık. Bizi tehdit ettiler. 'Seni burada barındırmayacağız' dediler" ifadelerini kullandı.
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