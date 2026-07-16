Video Yaşam Yüzüğü parmağına sıkışan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu | Video
Yüzüğü parmağına sıkışan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu | Video

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu | Video

16 Temmuz 2026 11:06

Adana’da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde yüzüğü parmağında sıkışan kadın, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Kozan Devlet Hastanesi'ne gelerek yardım isteyen kadına, hastaneye gelen Adana İtfaiyesi Cankur ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin spiral ile su damlatarak müdahalesi sonucunda yüzük, kesilerek çıkarıldı. Parmağına sıkışan yüzük çıkartılan kadın, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.
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