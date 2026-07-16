Bursa'da yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi | Video
16 Temmuz 2026 09:27
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kaldığı değerlendirilen yaban domuzu sürüsü, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Mahalle aralarında dolaşan domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu. Yaban domuzu sürüsünün şehir merkezindeki görüntüleri, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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