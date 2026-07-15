Video Yaşam Saniyeler hayat kurtardı! Göçükte kalan işçi sağ olarak çıkarıldı | Video
Saniyeler hayat kurtardı! Göçükte kalan işçi sağ olarak çıkarıldı | Video

Saniyeler hayat kurtardı! Göçükte kalan işçi sağ olarak çıkarıldı | Video

15 Temmuz 2026 13:38

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yürütülen altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması korku dolu anlara neden oldu. Dürbinar Mahallesi'nde akar borusu için sürdürülen çalışma esnasında göçük meydana gelirken, işçi Z.A. belden aşağısı toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, titiz bir çalışma yürüterek göçük altındaki işçiyi bulunduğu yerden sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Z.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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