Video Yaşam Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

14 Temmuz 2026 23:16

Karabük'ün Yenice ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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