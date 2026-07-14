Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
14 Temmuz 2026 23:16
Karabük'ün Yenice ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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