Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi'nde 15 Temmuz afişlerinin indirildiği iddiası | Video
14 Temmuz 2026 15:16
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek bazı etkinliklere ilişkin afişlerin Odunpazarı Belediyesine ait güvenlik görevlilerince indirildiğini belirterek, tepki gösterdi.
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