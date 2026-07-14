Video Yaşam Telefon dolandırıcılarından 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun | Video
Telefon dolandırıcılarından 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun | Video

Telefon dolandırıcılarından 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun | Video

14 Temmuz 2026 14:22

Amasya’da bir vatandaşın adının sözde bir cinayet soruşturmasına karıştığı yalanıyla 2 milyon TL'lik ziynet eşyaları ve paralarını alıp kaçan 2 telefon dolandırıcısı, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Giresun’da yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Ziyaret beldesinde yaşayan K.D'yi (67) telefonla arayarak adının sözde bir cinayet soruşturmasına karıştığı için evinde bulunan ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğine inandırdı. Daha sonra sivil polis görünümünde iki şahıs eve gelerek altın ve ziynet eşyalarını teslim alıp uzaklaştı.

Dolandırıldığını anlayan kadının başvurusu üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, güvenlik kamerası incelemeleri, saha çalışmaları ve teknik analizler neticesinde şüphelilerin izine ulaşıldı. Şüpheliler F.B. ve H.A Giresun'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar aileye teslim edildi. Amasya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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