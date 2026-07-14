Telefon dolandırıcılarından 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun | Video

14 Temmuz 2026 14:22

Amasya’da bir vatandaşın adının sözde bir cinayet soruşturmasına karıştığı yalanıyla 2 milyon TL'lik ziynet eşyaları ve paralarını alıp kaçan 2 telefon dolandırıcısı, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Giresun’da yakalandı.