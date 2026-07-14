Video Yaşam Kocaeli'de kurallara uyan otobüs şoförü, tehdit ve hakaretlere maruz kaldı | Video
Kocaeli'de kurallara uyan otobüs şoförü, tehdit ve hakaretlere maruz kaldı | Video

Kocaeli'de kurallara uyan otobüs şoförü, tehdit ve hakaretlere maruz kaldı | Video

14 Temmuz 2026 15:29

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsüne binen bir kişi, kural gereği yolcu indirilmesi yasak olan bir durakta inmek isteyince şoförle tartıştı. Şoförün talebi reddetmesi üzerine öfkelenen şüpheli, tehdit ve küfürler savurdu. Araç kamerasınca saniye saniye kaydedilen olayın ardından şikayetçi olan şoför Şükrü Gündüz, yolcuların can güvenliği için şahısla münakaşaya girmediğini anlattı.

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Olay, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Kandıra Sapağı mevkiindeki durakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükrü Gündüz idaresindeki 632 numaralı Bahçecik-İzmit seferini yapan özel halk otobüsüne kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bindi.
Yolcunun otobüs kartı olmadığını söylemesi üzerine şoför Gündüz, şahsa hangi durakta ineceğini sordu. Şahsın, kendi güzergahları dışında olan ve kural gereği yolcu indirmelerinin yasak olduğu bir durağı söylemesi üzerine Gündüz, bu talebi reddetti. Otobüsten inmemekte bir süre ısrar eden ve bağıran şüpheli, şoför otobüsten inince küfür etmeye başladı. Araçta yolcuların bulunduğu sırada yaşanan gergin anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüpheli, daha sonra otobüsten inerek bölgeden uzaklaştı.

"YOLCUDAN ALACAĞIM 50 LİRA İÇİN 5 BİN LİRA CEZA YİYEMEM"
Olayın ardından polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi olan ve 1977 yılından bu yana taşımacılık sektöründe çalışan Şükrü Gündüz, yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 10 yıldır aynı kooperatif bünyesinde çalıştığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Gündüz, "Bindiği zaman 'Kartım yok' dedi. 'Fark etmez' dedim. Nerede ineceğini sordum. Biz yolcularımızın çoğuna aşinayız. Bizim yolcumuz olmadığını tahmin ettim. 'Ben 611'in Kullar durağında ineceğim' dedi. Orada indiremeyeceğimi söyledim. Bizde o durakta yolcu indirmek yasak. Biz orada yolcu indirdiğimiz zaman UKOME, trafik ceza yazıyor. 'Neden yolcuyu aldın?' diyor. Çünkü başka kooperatif yolcusunu almak diye bir şey yok. Yolcudan alacağım 50 lira, vereceğim 5 bin lira. Niye alayım ki? Bizim yolcumuz bize yeter" dedi.

"YA BIÇAKLA YA DA SİLAHLA TEHLİKE SAÇABİLİRDİ"
Yasak olmasına rağmen şahsın inmekte ısrar ettiğini ve saldırganlaştığını aktaran Gündüz, şunları kaydetti:
"Yasak olduğunu söyledim, 'Ben inerim' dedi. Kardeşim nasıl inersin, ben seni indiremem? Ondan sonra 'Kafanı keserim, vururum, kırarım' diye küfürlü konuşmaya başladı. Haliyle arabamda yolcular olduğu için fazla da müdahil olamadım. Sonra götürmedim aynı yerde indirdim. Çünkü ne yapacaktı? Yasak olan yerde düğmeye basacaktı; ya bıçakla ya da silahla tehlike saçabilirdi."
Şüpheli hakkında şikayette bulunduğunu dile getiren Gündüz, "Bugün bende yaptıysa yarın başka kişiye de yapabilir. Çünkü bu tip insanların ne içtiği, ne yaptığı belirsiz. Biz Elhamdülillah inan insanlarız. Doğduğumuza inandıysak ölümümüze de inanıyoruz, kaderimizde ne yazıldıysa o. Ben doğuda askerlik yapmışım 20 ay. Biz nelerle karşılaştık. Bir tabancadan korkacak halimiz yok ancak yolcuya zarar gelmesin diye üstelemedim" ifadelerini kullandı.

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