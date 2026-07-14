Video Yaşam Avcılar'da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza | Video
Avcılar'da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza | Video

Avcılar'da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza | Video

14 Temmuz 2026 15:13

Avcılar'da moloz ve atık malzemeleri boş araziye bırakan iki araç sahibine, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira ceza yazıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeşilkent Mahallesi'nde kamyonet ve hafif ticari araçla gelen kişilerin, getirdikleri moloz ve atıkları boş araziye döktüğü anlar, belediye ekiplerince daha önce bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüleri inceleyen zabıta ekipleri, araç plakalarını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından araç sahiplerine ulaşan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira idari para yazdı. Belediye yetkilileri, moloz ve atıkların belediyeye bildirmesi halinde düşük ücretlerle toplanıldığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza | Video 03:35
Avcılar'da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza | Video 14.07.2026 | 15:06
Kadın dağcının cesedi, kaybolduktan 112 gün sonra bulundu: Cenaze, ekipler tarafından Ağrı Dağı’ndan indirildi | Video 01:42
Kadın dağcının cesedi, kaybolduktan 112 gün sonra bulundu: Cenaze, ekipler tarafından Ağrı Dağı'ndan indirildi | Video 14.07.2026 | 14:11
Telefon dolandırıcılarından ’adınız cinayete karıştı’ yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun | Video 00:14
Telefon dolandırıcılarından 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun | Video 14.07.2026 | 14:09
Eskişehir’de feci kaza: Pencerenin korkulukları kırıldı, üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 02:01
Eskişehir'de feci kaza: Pencerenin korkulukları kırıldı, üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 14.07.2026 | 13:46
Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video 01:20
Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video 14.07.2026 | 13:20
Gaziantep’te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video 02:55
Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video 14.07.2026 | 13:09
Tekirdağ’da yıldırımın palmiyeyi vurduğu anlar kamerada | Video 00:15
Tekirdağ'da yıldırımın palmiyeyi vurduğu anlar kamerada | Video 14.07.2026 | 12:50
Ataşehir’de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarptığı kaza kamerada | Video 00:22
Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarptığı kaza kamerada | Video 14.07.2026 | 12:01
FETÖ’nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı | Video 00:58
FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı | Video 14.07.2026 | 11:38
İzmir’de otomobil ve motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 00:37
İzmir'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 14.07.2026 | 11:28
Seyir halindeyken alev alan lüks araca müdahale sırasında patlama yaşandı! O anlar kamerada 00:53
Seyir halindeyken alev alan lüks araca müdahale sırasında patlama yaşandı! O anlar kamerada 14.07.2026 | 11:05
Plajdaki hırsızlık şüphelileri Osmaniye’de yakalandı | Video 02:54
Plajdaki hırsızlık şüphelileri Osmaniye'de yakalandı | Video 14.07.2026 | 11:05
Antalya’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 00:48
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 14.07.2026 | 10:52
Basın Ekspres Başakşehir yolunda zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 02:15
Basın Ekspres Başakşehir yolunda zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 14.07.2026 | 09:58
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 6 katlı apartman tahliye edildi: 3 sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı | Video 02:41
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 6 katlı apartman tahliye edildi: 3 sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı | Video 14.07.2026 | 09:45
Bursa’da trafiğe çıkan başıboş atlar, sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada 00:24
Bursa'da trafiğe çıkan başıboş atlar, sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada 14.07.2026 | 09:27
Ankara’da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın | Video 01:55
Ankara’da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın | Video 14.07.2026 | 09:10
Tunceli’de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video 01:50
Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video 14.07.2026 | 09:08
Temmuz ayının ortasında 3 metre kar! Kars’ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor | Video 01:10
Temmuz ayının ortasında 3 metre kar! Kars'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor | Video 14.07.2026 | 08:58
İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı | Video 00:38
İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı | Video 14.07.2026 | 08:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA