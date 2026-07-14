SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı: Haluk Levent'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı! | Video
14 Temmuz 2026 09:32
SON DAKİKA | İstanbul'da 'Dernekler kanununa muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği ortaya çıkmıştı. Levent'in Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçuş bileti aldığı belirlenmişti. Kaçış planları yapan Levent'in dikkat çeken o görüntüleri ortaya çıktı. Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar kameraya anbean yansımış. İşte detaylar…
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