SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var... | Video
11 Temmuz 2026 09:00
Son dakika haberi: Ankara polisi Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.
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