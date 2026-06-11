Video Ekonomi Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası 'hazır olun' diyerek uyardı
Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası 'hazır olun' diyerek uyardı

Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası 'hazır olun' diyerek uyardı

11 Haziran 2026 | 13:12

Altın fiyatları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve ABD'den gelen kritik veriler ile yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. Ons altın 4.100 doların altına sarkarken, gram altın ise 6.000 TL'nin altına düştü. Finans analisti İslam Memiş, altın piyasalarındaki sert geri çekilmeleri değerlendirerek yatırımcılara hayati uyarılarda bulundu. A Haber'e konuşan uzman isim fırsatı açıkladı.

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