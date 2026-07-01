Emekli ve memura kaç oranında zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video
01 Temmuz 2026 12:38
Emekli-memur maaşları 3 Temmuz Cuma günü belli olacak! Peki, geride kalan 5 aylık verilere göre emeklinin cebinde hangi oran var? SGK Uzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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