Emekli ve memura kaç oranında zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

01 Temmuz 2026 12:38

Emekli-memur maaşları 3 Temmuz Cuma günü belli olacak! Peki, geride kalan 5 aylık verilere göre emeklinin cebinde hangi oran var? SGK Uzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.