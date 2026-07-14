Aylık iki asgari ücret, yıllık 1 milyon TL istiyorlar... Kreş ücretleri cep yakıyor! | Video

14 Temmuz 2026 11:49

Özel kreş ücretleri 2026 eğitim dönemi öncesinde fahiş seviyelere ulaştı. Bazı kurumlarda yıllık ücretler 900 bin lirayı aşarken, ek hizmetlerle birlikte 1 milyon liraya kadar dayandı. A Haber'e konuşan veliler aylık iki asgari ücreti bulan taksitlerden şikayet etti.