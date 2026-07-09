Video Ekonomi Gram altın yatırımcısı için bu iki tarih çok kritik! İslam Memiş stratejik yol haritasını açıkladı | Video
Gram altın yatırımcısı için bu iki tarih çok kritik! İslam Memiş stratejik yol haritasını açıkladı | Video

Gram altın yatırımcısı için bu iki tarih çok kritik! İslam Memiş stratejik yol haritasını açıkladı | Video

09 Temmuz 2026 15:38

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,Ankara'da düzenlenen ve dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleşen NATO zirvesinin ardından altın piyasasında esen sert rüzgarı değerlendirdi. A Haber'e konuşan İslam Memiş, altın fiyatları için kritik iki tarihi ve izleyeceği stratejik yol haritasını açıkladı.

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