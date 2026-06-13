Girişimciliğe İlk Adım Programı
13 Haziran 2026 | 09:02
Halkbank’ın “Girişimciliğe İlk Adım Programı”, gençlerin bir fikirden yola çıkarak girişimcilik yolculuğuna hazırlanmasını destekleyen bir gelişim programıdır.
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