Ev kiralayacaklar dikkat! Komisyon tuzağına düşmeyin: Uzman isimden kritik uyarı... | Video 27 Temmuz 2026 11:21 Türkiye'de gün içinde çok sayıda ev kiralanıyor. Yeni bir eve geçmek isteyen kiracılar belli bir maliyete katlanmak zorunda kalıyor. Ev kiralamak isteyen kiracı, kira, depozito ve emlak komisyonu ödemekle yükümlü. Emlakçılar ise neredeyse bir kira bedeli kadar komisyon istiyor. Peki, bu durum yasal mı? Uzman isim milyonlarca kiracı için konunun detaylarını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ev kiralarken kira ve depozito ile beraber emlak komisyonu da ödeniyor. Emlakçılar tarafından alınan bu bedelle ilgili yeni bir tartışma başladı. Ev kirası kadar komisyon ödenir mi? Emlakçının alacağı komisyon ne kadar olmalı? Uzman isim ev kiralamak isteyenler için önemli detayları açıkladı.

EMLAKÇININ HİZMET BEDELİ NE KADAR OLMALI?

Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi A Haber ekranlarından gayrimenkul danışmanın emlak bedelinin Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlendiği hatırlatarak "Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir" ifadelerini kullandı.

Selvi, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

6098 sayılı Borçlar Kanunu'na göre belirlenir aslında emlak danışmanının hizmet bedeli. Ama burada oran verilmez. Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4. Kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar bunun ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir.

Ancak hizmet bedeli ücreti çoğunlukla kiracı tarafından ödense de mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaştırılması da mümkün.

ARZ YÜKSEK OLURSA EV SAHİBİ ÖDER

Konuyla ilgili değerlendirmelerine devam eden Selvi, "Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır" açıklamasında bulunarak şunları kaydetti:

Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz-talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arz da yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder.

YASAL TAVANIN ÜZERİNDE HUKUKA AYKIRI

Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi önemli bir uyarıda bulunarak şunları söyledi: Belirlenen bu yasal tavanın üzerinde ücret talep edilmesi hukuka aykırı.

Ama bizdeki modelde bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oluyor. Eğer bizde daha bol ev olursa ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder; bunu belki de gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var.

HİZMET BEDELLERİ TAHSİL EDİLEMİYOR

"Bir gayrimenkul danışmanı eğer yetki belgeli, devletine vergisini ödeyen, işini doğru yapan bir gayrimenkul danışmanıysa aldığı sözleşmenin karşılığı bu parayı da alma hakkı var." Açıklamasında bulunun Selvi, "Emlak faaliyetlerinin hizmet bedelleri bana göre normal. Hatta çoğunlukla bu hizmet bedelleri gerçek manasıyla tahsil edilemiyor da diyebiliriz" dedi.