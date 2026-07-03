Ziraat Bankası’ndan tarıma 1 trilyonluk dev destek! Alpaslan Çakar: "Yüzde 70'i tek başımıza sırtlıyoruz" | Video

03 Temmuz 2026 15:50

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu yıl beşincisi düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması kapsamında tarım sektörüne sağlanan finansal destekler ve makroekonomik beklentilere dair kritik açıklamalarda bulundu. A Para'dan Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtlayan Çakar, Ziraat Bankası'nın 1 milyon üreticiye kredi desteğinin sağlandığını duyurdu. Çakar, "Biz Türkiye'deki tarımsal kredilerin %70'ini tek başına kullandıran bankayız" dedi.