3. Jet Luck yarışmasını kazanan girişimciler belli oldu | Video

07 Ağustos 2026 15:21

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Jet Luck, İstanbul Finans Merkezi Halk Ofis Kuleleri'nde düzenlenen ve girişimcilere projelerini iş dünyasının liderlerine en etkili şekilde sunma fırsatı tanıyan benzersiz bir hızlandırılmış sunum (elevator speech) etkinliğidir