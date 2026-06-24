2. el araç piyasası altüst oldu! Fiyatlar çakıldı, uzman isim tarih vererek uyardı

24 Haziran 2026 12:15

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve sıfır otomobil kampanyaları ikinci el otomobil piyasasını altüst etti. A Haber'e konuşan Otomotiv sektörü uzmanı Göksel Erkoyuncu, araç almayı planlayanlar için de önemli değerlendirmelerde bulundu.