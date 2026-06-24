2. el araç piyasası altüst oldu! Fiyatlar çakıldı, uzman isim tarih vererek uyardı
24 Haziran 2026 12:15
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve sıfır otomobil kampanyaları ikinci el otomobil piyasasını altüst etti. A Haber'e konuşan Otomotiv sektörü uzmanı Göksel Erkoyuncu, araç almayı planlayanlar için de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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