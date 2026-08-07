Video Yaşam Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video

07 Ağustos 2026 15:37

Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar Disney” isimli programına katılarak mesleğinin “Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı” olduğunu söyleyen bir kişinin ülkemizde ikamet izni bulunduğu fakat çalışma izninin olmadığı tespit edildi. Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; yürütülen "Sanal Devriye" çalışmaları kapsamında ülkemizde çalışma izni olmayan bir kişinin abonelik tabanlı bir dijital yayın platformunda yayınlanan bir programa katılarak dile getirdiği mesleğini profesyonel bir şekilde icra ettiğini söylemesi üzerine detaylı bir inceleme başlattı.

Komedyen Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar Disney" isimli programın 209. Bölümü'nde yayınlanan görüntülerde "Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı" olduğunu söyleyen, kendisini programda "Melike" ismiyle tanıtan ve adeta kendisiyle ilgili ihbarda bulunan Özbekistan uyruklu Mokhıchekhra Bakhtıyorovna'nın (38) ülkemizde çalışma izninin olmadığı tespit edildi. Yapılan kimlik ve pasaport kontrollerinde sadece ikamet izninin olduğu ve çalışma izninin bulunmadığı belirlenen Mokhıchekhra Bakhtıyorovna, İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ndeki ikamet adresinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 2021 yılından bu yana ülkemizde oturum izni olan fakat çalışma izni olmayan Mokhıchekhra Bakhtıyorovna sınır dışı edilme işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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