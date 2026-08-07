Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovalayan şüpheli gözaltına alındı | Video
07 Ağustos 2026 14:18
Adana'da taziye evinde husumetlilerini silahla kovalayan şahıs polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüpheli B.Y.'yi olay yerine yakın bir noktada tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
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