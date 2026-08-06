Şişli'de bir hırsız girdiği evden klima ve televizyonu böyle çaldı | Video
06 Ağustos 2026 13:36
Şişli’de bir hırsız, evden klima ve televizyon çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İlk olarak apartmanın giriş kısmını gösteren güvenlik kameralarını kontrol eden emniyet ekipleri, failin suçu gerçekleştirdikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığını belirledi. Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, ekipler sokak ve caddelerdeki güvenlik kameralarından hırsızın izini sürdü. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren S.Y.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir eve giriş yaptığını tespit etti.
ŞAHIS TUTUKLANDI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı. Yakalanan hırsız ifade işlemleri için emniyete götürülürken, çaldığı eşyaların akıbeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. S.Y., işlemlerinin ardından, 'hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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