Video Yaşam Şişli'de bir hırsız girdiği evden klima ve televizyonu böyle çaldı | Video
Şişli'de bir hırsız girdiği evden klima ve televizyonu böyle çaldı | Video

Şişli'de bir hırsız girdiği evden klima ve televizyonu böyle çaldı | Video

06 Ağustos 2026 13:36

Şişli’de bir hırsız, evden klima ve televizyon çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 18 Temmuz'da Şişli'de bir evde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın dışında duran klima ünitesini gözüne kestiren 19 yaşındaki S.Y., kimsenin olmadığı sırada eve girdi. Adresten televizyon, klima ve benzeri eşyaları çalan zanlı, olayın ardından adresten uzaklaşarak, kayıplara karıştı. Eve döndüğünde olayı fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İlk olarak apartmanın giriş kısmını gösteren güvenlik kameralarını kontrol eden emniyet ekipleri, failin suçu gerçekleştirdikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığını belirledi. Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, ekipler sokak ve caddelerdeki güvenlik kameralarından hırsızın izini sürdü. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren S.Y.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir eve giriş yaptığını tespit etti.

ŞAHIS TUTUKLANDI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı. Yakalanan hırsız ifade işlemleri için emniyete götürülürken, çaldığı eşyaların akıbeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. S.Y., işlemlerinin ardından, 'hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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