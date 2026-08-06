Adana'da trafikte tartıştığı sürücüye testereyle saldırdı: O anlar kamerada | Video
06 Ağustos 2026 09:48
Adana'da trafikte çıkan yol verme tartışması, testerenin kullanıldığı saldırıya dönüştü. Bir sürücünün darbedildiği ve testereyle tehdit edildiği olay araç kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, otomobilin sürücüsü M.A.K., araçtan inerek diğer sürücüye saldırdı. Çıkan arbede sırasında yumruk darbesi alan sürücünün dudağından yaralandığı öne sürüldü.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K.'nin aracının bagajından aldığı turuncu saplı testereyle yeniden saldırıya geçtiği, ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı iddia edildi. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu.
Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü polis merkezine giderek ifade verdi ve kendisini darbettiğini, tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu öne sürdüğü M.A.K.'den şikayetçi oldu. M.A.K.'de A.H.Ş.'nin kendisine hareket ve küfür ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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