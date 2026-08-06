Adana'da trafikte tartıştığı sürücüye testereyle saldırdı: O anlar kamerada | Video

06 Ağustos 2026 09:48

Adana'da trafikte çıkan yol verme tartışması, testerenin kullanıldığı saldırıya dönüştü. Bir sürücünün darbedildiği ve testereyle tehdit edildiği olay araç kamerasına yansıdı.