Video Yaşam Fren yerine gaza bastı! Site duvarından aşağı uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı... Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza bastı! Site duvarından aşağı uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı... Kaza anı kamerada

Fren yerine gaza bastı! Site duvarından aşağı uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı... Kaza anı kamerada

05 Ağustos 2026 16:54

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürücü fren yerine gaza basınca araç, bir sitenin duvarından yandaki sitenin bahçesine uçtu. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün saat 14.48'de Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücü kullandığı Volkswagen Passat marka 61 DE 536 plakalı otomobil ile İpekyolu Caddesi'nde bir siteye giriş yapacağı sırada fren yerine gaza basınca araç bariyeri de aşarak hızla site duvarından yandaki sitenin bahçesine düştü. Kazada araçta bulunan 1 kız çocuğu ile 2 kadın yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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