Video Yaşam Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

05 Ağustos 2026 11:29

Fatih'te iddiaya göre, sanal medyada tartışan iki grup buluşmak için randevulaştı. Park önünde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan Suriyeli Ali Anzo (19) hastanede öldü. 1 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgaya ilişkin soruşturmada ise 8 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, sanal medya üzerinden bilinmeyen nedenle tartışan gruplar buluşmak üzere randevulaştı. Park önünde bir araya gelen grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Anzo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Ali Hilal'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

BIÇAKLI KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Anzo'nun öldüğü, Ali Hilal'in ise ağır yaralandığı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık grubun bir araya geldikten sonra bir süre konuştuğu ardından ise tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde bir anda tarafların birbirine saldırdığı ve bıçaklanan Ali Anzo'nun kaldırımda yere yığıldığı anlar yer alıyor.

8 GÖZALTI

Ali Anzo'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

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