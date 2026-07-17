Video Yaşam Kömür yüklü tır benzinliğe böyle daldı! Dehşet veren kaza anı kamerada | Video
Kömür yüklü tır benzinliğe böyle daldı! Dehşet veren kaza anı kamerada | Video

Kömür yüklü tır benzinliğe böyle daldı! Dehşet veren kaza anı kamerada | Video

17 Temmuz 2026 14:34

Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü tırın benzin istasyonuna dalması sonucu markette alışveriş yapan 54 yaşındaki iki çocuk babası hayatını kaybetti. Çiftçi Erdinç Cirit'in hayatını kaybettiği anlar ve tırın son sürat benzin istasyonuna dalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan tır sürücüsü gözaltına alınırken, market çalışanı ise kazadan son saniyede hafif yaralı olarak kurtuldu.

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Çakırca Mahallesi'nde kömür yüklü tırın benzinliğe dalması sonucu bir kişi ölmüş iki kişi ise yaralanmıştı. Herkesi şoke eden kazanın güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Kazada bir benzin istasyonu çalışanının da kıl payı kurtulması an be an kameralara yansıdı.

52 yaşındaki Kutret K. idaresindeki kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce petrol istasyonuna sonra da market bölümüne girerek durabildi. Kazada sürücü Kutret K. ve market çalışanı İbrahim Y. yaralı kurtulurken, o esnada markette müşteri olan çiftçi Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti.

Tırın son sürat benzin istasyonuna dalması, akaryakıt pompalarını devirmesi ve markete dalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Sürücü Kurtet K. bir anlık dalgınlık sonucu benzin istasyonuna girdiğini ifade ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sürücünün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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